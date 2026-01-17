Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perempuan Turki Mengklaim Sebagai Putri Kandung Donald Trump, Minta Tes DNA

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |13:25 WIB
Perempuan Turki Mengklaim Sebagai Putri Kandung Donald Trump, Minta Tes DNA
Necla Ozmen mengklaim dirinya anak kandung dari Presiden AS Donald Trump. (Foto: Hurriyet)
JAKARTA - Seorang perempuan Turki mengklaim bahwa dia adalah putri kandung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Necla Ozmen bertekad membuktikan bahwa dia adalah putri Trump dan yakin bahwa yang dibutuhkan hanyalah sampel materi genetik Trump untuk tes DNA.

“Saya tidak ingin membuatnya kesulitan. Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya,” kata Ozmen kepada surat kabar Turki Hurriyet.

“Saya hanya ingin tahu apakah dia ayah saya. Saya ingin dia berbicara kepada saya. Saya bisa membuktikannya dengan tes DNA, jika dia setuju. Saya percaya dia adalah ayah yang baik. Saya juga percaya dia tidak akan menolak saya.”

Necla, yang dibesarkan di Ankara oleh orang tuanya, Sati dan Dursun Ozmen, mengklaim bahwa ia mengetahui tentang ayah kandungnya pada 2017, ketika ibunya mengatakan bahwa ia telah diadopsi. Rupanya, ibunya mengalami keguguran, tetapi didekati oleh seorang wanita Amerika bernama Sophia yang mempercayakan putrinya kepada mereka. Sophia mengungkapkan bahwa ia memiliki anak perempuan kecil itu dengan Donald Trump.

 

Halaman:
1 2 3
      
