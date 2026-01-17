Kilas Balik Peristiwa 17 Januari: Gempa Dahsyat di Jepang hingga Pengaktifan 'Jam Kiamat'

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejerah terjadi pada 17 Januari dari tahun ke tahun. Mulai dari bencana alam, kecelakaan penerbangan, hingga penyetelan 'jam kiamat'.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 17 Januari, dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya wikipedia.

- Kecelakaan Udara di Palomares

Insiden Palomares merupakan kecelakaan tabrakan di udara antara pesawat pembom B-52 dengan pesawat pengisi bahan bakar KC-135 Stratotanker di atas wilayah Spanyol. Peristiwa ini menewaskan tujuh awak dari kedua pesawat.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga berdampak serius karena pesawat pembom diketahui membawa empat bom nuklir berkekuatan sekitar 70 kiloton. Tiga bom jatuh di sekitar wilayah Palomares del Río, sementara satu bom lainnya jatuh ke Laut Mediterania.

Insiden ini terjadi saat proses pengisian bahan bakar di udara, yang diduga gagal akibat jarak kedua pesawat yang terlalu dekat.

- Gempa Besar Hanshin-Awaji di Jepang