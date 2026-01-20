Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ayatollah Khamenei: Iran Telah Mengalahkan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |12:30 WIB
Ayatollah Khamenei: Iran Telah Mengalahkan AS
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
A
A
A

JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa Republik Islam itu telah “mengalahkan Amerika Serikat (AS)” dengan meredam protes kekerasan yang melanda negara tersebut. Khamenei menuduh AS dan Israel, dua seteru lama Iran, terlibat serta mendalangi protes terbesar di negara itu, yang dilaporkan menewaskan ribuan orang, dengan ribuan lainnya ditangkap.

Demonstrasi meletus di seluruh Iran pada akhir Desember karena inflasi tinggi dan masalah ekonomi lainnya, tetapi segera berkembang menjadi protes anti-pemerintah yang lebih luas dengan bentrokan yang menyebabkan banyak korban jiwa di antara pasukan keamanan dan para perusuh.

Namun, awal pekan ini pihak berwenang di Teheran mengumumkan bahwa mereka telah mengendalikan situasi, dengan ketenangan kembali ke kota-kota besar di negara itu.

Dalam serangkaian unggahan di X pada Sabtu (17/1/2026), Khamenei menuduh AS dan Israel sebagai dalang kerusuhan tersebut, sambil menunjuk Washington sebagai pelaku utama.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/18/3196117//iran-8Lnx_large.jpg
5 Ribu Orang Tewas dalam Demonstrasi di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195966//pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-E7bi_large.jpg
Pemimpin Tertinggi Iran Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ribuan Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195963//protes_massal_di_iran-NsH4_large.jpg
Korban Tewas Demonstrasi Iran Tembus 3.000 Orang, Akses Internet Mulai Terdeteksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195910//uss_abraham_lincoln-R09t_large.jpg
Tegang dengan Iran, AS Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195869//ilustrasi-m4vd_large.jpg
3.000 Demonstran Ditangkap dalam Protes Massal, Situasi di Iran Mulai Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195834//donald_trump-S7z8_large.jpg
Jenderal Senior Iran Ancam Potong Tangan Trump jika Berani Invasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement