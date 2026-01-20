Bupati Sudewo Ditangkap KPK, Uang Miliaran Rupiah Disita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Dalam operasi senyap itu KPK juga menyita barang bukti uang tunai.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

Kendati demikian, Budi tidak merinci berapa uang tunai yang disita. Namun ia mengatakan bahwa nilai barang bukti uang itu mencapai miliaran.

"Senilai miliaran rupiah (barang bukti disita), nanti kami akan sampaikan," tambah Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menjelaskan Bupati Pati itu ditangkap bersama tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya termasuk Camat dan Kepala Desa.

"Pagi ini delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, yang pertama Kepala Daerah atau Bupati Pati, kemudian dua Camat, tiga Kepala Desa, dan dua calon perangkat desa," tandas Budi.



