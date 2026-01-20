Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Sudewo Ditangkap KPK, Uang Miliaran Rupiah Disita

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |13:02 WIB
Bupati Sudewo Ditangkap KPK, Uang Miliaran Rupiah Disita
Bupati Pati Sudewo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Dalam operasi senyap itu KPK juga menyita barang bukti uang tunai.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

Kendati demikian, Budi tidak merinci berapa uang tunai yang disita. Namun ia mengatakan bahwa nilai barang bukti uang itu mencapai miliaran.

"Senilai miliaran rupiah (barang bukti disita), nanti kami akan sampaikan," tambah Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menjelaskan Bupati Pati itu ditangkap bersama tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya termasuk Camat dan Kepala Desa.

"Pagi ini delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, yang pertama Kepala Daerah atau Bupati Pati, kemudian dua Camat, tiga Kepala Desa, dan dua calon perangkat desa," tandas Budi.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Sudewo ott kpk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196401//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Sykv_large.jpg
Bupati Pati Sudewo Ditangkap Bersama 2 Camat dan 3 Kepala Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196372//bupati_sudewo_tiba_di_kpk-qCNk_large.jpg
Tiba di KPK Usai Kena OTT, Bupati Sudewo Bungkam Seribu Bahasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196360//bupati_pati_sudewo-oZXs_large.jpg
Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Sudewo Punya 31 Aset Tanah hingga BMW Rp1,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196355//wali_kota_madiun-IFPz_large.jpg
Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196321//wali_kota_madiun_maidi_ditangkap_kpk-ObtY_large.png
Tiba di KPK Usai Kena OTT, Wali Kota Madiun Maidi: Saya Tak Pernah Lelah Bangun Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196320//wali_kota_madiun_maidi_ttiba_di_kpk-Dvla_large.jpg
Usai Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Tiba di Gedung KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement