Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |17:23 WIB
Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR
Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi usul inisiatif DPR RI. 

1. Usul Inisiatif DPR

Kesepakatan ini dicapai dalam forum rapat kerja (Raker) yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

"Undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR. Ya. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuka rapat tersebut, Rabu (21/1/2026).

"Jadi pertimbangan itu saja, ya. Bahwa undang-undang ini akan ditarik dan menjadi usulan DPR," ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej merespons baik usulan tersebut. Dia memastikan pemerintah akan menyesuaikan proses lebih lanjutnya.

"Kami pemerintah menyambut baik usulan dari pimpinan Komisi III bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata itu menjadi inisiatif DPR. Selanjutnya kami akan sesuaikan dengan proses yang berlaku," tutur pria yang akrab disapa Eddy Hiariej.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RUU Komisi III DPR RI DPR DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196637//perindo-HkxG_large.jpg
Dorong DPR Percepat RUU Pemilu, Sekjen Perindo: Perkuat Demokrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196594//deputi_bank_indonesia-EFtM_large.jpg
DPR Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi pada Calon Deputi Gubernur BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196551//dpr-O71F_large.jpg
DPR Tunda Bahas RUU Pilkada, Great Institute Apresiasi Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196486//basarnas_rapat_bersama_komisi_v_dpr_di_gedung_nusantara-zZqe_large.jpg
Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros Pernah Bantu Misi SAR di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196443//pesawat_jatuh-BskP_large.jpg
Sistem Penerbangan RI Disorot Dunia Usai Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196297//dpr_ri-ugdW_large.jpg
DPR Dorong Penyelesaian Masalah Agraria dengan Kolaborasi Lintas Sektor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement