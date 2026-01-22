Disambut Diaspora Indonesia di Swiss, Prabowo: Horas Majua Jua

ZURICH — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Swiss pada Rabu (21/1/2026) untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026. Kedatangan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Zurich disambut oleh sejumlah pejabat perwakilan Republik Indonesia.

Turut menyambut kedatangan Presiden di bandara, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, Y.M. I Gede Ngurah Swajaya, serta Atase Pertahanan KBRI Paris, Marsma TNI Hendra Gunawan.

Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Grand Hotel Quellenhof, Grand Resort Bad Ragaz. Di tempat ini, diaspora Indonesia ramai menyambut kedatangan Prabowo.

"Selamat datang di Swiss, Bapak!" ujar para diaspora Indonesia menyambut Prabowo.

Penyambutan untuk Prabowo juga diwarnai kehadiran dua anak Indonesia, Tanaya Apriandi (7 tahun) dan Narendra Apriandi (12 tahun), yang membawakan buket bunga untuk Prabowo.

"Terima kasih," ujar Prabowo.