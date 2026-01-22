Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Diaspora Indonesia di Swiss, Prabowo: Horas Majua Jua

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:09 WIB
Disambut Diaspora Indonesia di Swiss, Prabowo: Horas Majua Jua
Presiden Prabowo Subianto disambut diaspora Indonesia di Swiss.
A
A
A

ZURICH — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Swiss pada Rabu (21/1/2026) untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026. Kedatangan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Zurich disambut oleh sejumlah pejabat perwakilan Republik Indonesia.

Turut menyambut kedatangan Presiden di bandara, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, Y.M. I Gede Ngurah Swajaya, serta Atase Pertahanan KBRI Paris, Marsma TNI Hendra Gunawan.

Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Grand Hotel Quellenhof, Grand Resort Bad Ragaz. Di tempat ini, diaspora Indonesia ramai menyambut kedatangan Prabowo.

"Selamat datang di Swiss, Bapak!" ujar para diaspora Indonesia menyambut Prabowo.

Penyambutan untuk Prabowo juga diwarnai kehadiran dua anak Indonesia, Tanaya Apriandi (7 tahun) dan Narendra Apriandi (12 tahun), yang membawakan buket bunga untuk Prabowo.

"Terima kasih," ujar Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/65/3196796//dokter-eBHX_large.jpg
Indonesia Kekurangan 140 Ribu Dokter, Prabowo Buka Kerja Sama Kampus Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196773//presiden_prabowo-bhVB_large.jpg
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun dari Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196766//presiden_prabowo_subianto_bertemu_raja_inggris_charles_iii_di_london-JEkn_large.jpg
Bertemu Raja Charles III, Prabowo Bahas Pemulihan 57 Taman Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196760//presiden_prabowo-Jkho_large.jpg
Usai Lawatan London, Prabowo Bertolak ke Davos Hadiri WEF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196707//toba_pulp_lestari-Sa7o_large.jpg
Nasib Toba Pulp Lestari Usai Izin Dicabut Prabowo, Pernah Disikat Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196750//prabowo_dan_raja_charles_iii-3dyf_large.jpg
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement