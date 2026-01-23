Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Jalur KRL Maja–Tigaraksa Kembali Beroperasi Usai Gangguan Tiang LAA

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:22 WIB
Dua Jalur KRL Maja–Tigaraksa Kembali Beroperasi Usai Gangguan Tiang LAA
KAI Commuter Line (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KAI Commuter menyampaikan perkembangan terbaru, terkait penanganan gangguan pada Tiang Listrik Aliran Atas (LAA) yang sempat menghambat perjalanan Commuter Line Rangkasbitung, Jumat (23/1/2026).

Hingga pukul 15.50 WIB, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Stasiun Maja menuju Stasiun Tigaraksa maupun sebaliknya, dilaporkan sudah mulai kembali normal. Kedua jalur kereta api di lintas tersebut kini sudah dapat dilalui.

Meski demikian, KAI Commuter menginformasikan bahwa di titik lokasi penanganan masih diberlakukan kecepatan terbatas. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta selama proses normalisasi berlangsung.

“Saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung di lokasi sudah bisa dilalui dua jalur, namun masih diberlakukan kecepatan terbatas di titik penanganan gangguan Tiang LAA,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196787//perjalanan_krl_terganggu-dw0h_large.jpg
KRL Cikarang–Kampung Bandan Alami Gangguan, Penumpang Dialihkan via Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196084//krl_commuter_line-KApW_large.jpg
Genangan Air Ganggu Perjalanan KRL Bekasi dan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196024//krl_commuter_line-hYZM_large.jpg
Genangan Surut, Layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/340/3195757//kereta_api-4Ad7_large.jpg
KAI Minta Maaf Gangguan Perjalanan Kereta Api di Jalur Pantura Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/340/3195676//perjalanan_krl_terganggu-M6Fz_large.jpg
Jalur KA Kendal Terendam Banjir, Delapan Perjalanan Kereta Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3165903//krl-QjJg_large.jpg
Antisipasi Demo Buruh di DPR RI, KRL Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement