Dua Jalur KRL Maja–Tigaraksa Kembali Beroperasi Usai Gangguan Tiang LAA

JAKARTA – KAI Commuter menyampaikan perkembangan terbaru, terkait penanganan gangguan pada Tiang Listrik Aliran Atas (LAA) yang sempat menghambat perjalanan Commuter Line Rangkasbitung, Jumat (23/1/2026).

Hingga pukul 15.50 WIB, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Stasiun Maja menuju Stasiun Tigaraksa maupun sebaliknya, dilaporkan sudah mulai kembali normal. Kedua jalur kereta api di lintas tersebut kini sudah dapat dilalui.

Meski demikian, KAI Commuter menginformasikan bahwa di titik lokasi penanganan masih diberlakukan kecepatan terbatas. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta selama proses normalisasi berlangsung.

“Saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung di lokasi sudah bisa dilalui dua jalur, namun masih diberlakukan kecepatan terbatas di titik penanganan gangguan Tiang LAA,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.