HOME NEWS NASIONAL

Jamuan Santap Malam Hangat Prabowo–Macron di Istana Élysée

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |11:29 WIB
Jamuan Santap Malam Hangat Prabowo–Macron di Istana Élysée
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: Biro Pers setpres)
A
A
A

PARIS – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Istana Élysée guna menghadiri jamuan santap malam atas undangan pribadi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat malam, 23 Januari 2026 waktu setempat.

Momen jamuan santap malam di Istana Élysée tersebut berlangsung dalam suasana hangat, tenang, dan sangat bersahabat. Macron terlihat menyambut langsung kedatangan Prabowo di halaman istana.

Adapun keduanya saling berjabat tangan erat dan berpelukan hangat disertai lemparan senyum serta sapaan akrab, sebelum melangkah bersama memasuki Istana Élysée.

“Terima kasih telah datang,” ujar Macron kepada Prabowo.

Pasukan jajar kehormatan dan iringan musik turut mengiringi momen penyambutan kedatangan Prabowo. Sebagai bentuk penghormatan, Prabowo juga menyampaikan salam kepada seluruh pasukan yang menghadirkan nuansa khidmat namun tetap bersahaja.

