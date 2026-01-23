Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas Prasyarat Utama untuk Pertumbuhan dan Kemakmuran

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |06:52 WIB
Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas Prasyarat Utama untuk Pertumbuhan dan Kemakmuran
Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas Prasyarat Utama untuk Pertumbuhan dan Kemakmuran (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian. Perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.

1. Perdamaian dan Stabilitas

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Presiden Prabowo menekankan, sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, menurut Presiden, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pengambil kebijakan internasional tersebut, Presiden Prabowo memaparkan kinerja perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan ekonomi global.

“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, "titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.

“Inflasi kita tetap berada di kisaran 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita,” kata Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197000/prabowo-RTcd_large.jpg
Prabowo Tegaskan Junjung Supremasi Hukum, Tak Ada Kompromi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196995/prabowo_subianto-FD49_large.jpg
Prabowo: Cek Kesehatan Gratis Bukan Program Populis, Rasional untuk Hemat Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196986/prabowo-CLgN_large.jpg
Indonesia Disebut Negara Paling Bahagia, Prabowo: Mengharukan Sekaligus Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196957/prabowo-mGhj_large.jpg
Prabowo : Dewan Perdamaian Kurangi Penderitaan Rakyat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196915/prabowo-db4V_large.jpg
Prabowo Instruksikan Jajarannya Buat Grand Design Atasi Banjir Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196907/mensesneg-m1ne_large.jpg
Istana: Indonesia Akan Gabung Dewan Perdamaian Gaza yang Dibentuk Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement