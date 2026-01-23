Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Junjung Supremasi Hukum, Tak Ada Kompromi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |03:01 WIB
Prabowo Tegaskan Junjung Supremasi Hukum, Tak Ada Kompromi!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang adil sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan penciptaan iklim investasi yang sehat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Saya sampaikan dengan jelas, tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada investor yang mau masuk ke negara yang tidak taat hukum. Saya bertekad memastikan supremasi hukum di bawah pemerintahan saya,” tegas Prabowo.

Prabowo mengungkapkan sepanjang 2025 pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas dalam memberantas praktik korupsi dan aktivitas ilegal, khususnya di sektor kehutanan dan pertambangan.

Dia mengatakan, pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, mencabut izin 28 perusahaan, serta menutup ribuan tambang ilegal di berbagai daerah.

“Ini adalah penegakan hukum kehutanan paling berani dalam sejarah Indonesia. Tidak ada kompromi. Tidak ada jalan mundur,” tegas Prabowo.

