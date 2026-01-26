Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Ebenezer Ngaku Dapat Info A1: Hati-Hati Pak Purbaya Akan di 'Noel-kan'

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |12:52 WIB
Noel Ebenezer Ngaku Dapat Info A1: Hati-Hati Pak Purbaya Akan di 'Noel-kan'
Noel Ebenezer (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) mengklaim telah mendapat info A1 akan ada pejabat yang dijerat kasus korupsi. Dari info yang didapat, Noel menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sasaran yang akan dijerat suatu kasus hukum.

Hal itu diungkapkan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Senin (26/1/2026). 

Ia pun mewanti-wanti Purbaya untuk berhati-hati. "Pesan nih buat Pak Purbaya, nih. Pesan, Pak Purbaya. Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di 'Noel' kan. Hati-hati tuh, Pak Purbaya," ungkap Noel.

Noel pun berkata, siapa pun pejabat yang mengusik "pesta" para bandit akan disingkirkan melalui kasus hukum. "Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk menggigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu," ucap Noel.

Sayangnya Noel enggan mengungkap detail informasi tersebut. Ia hanya mengklaim informasi itu didapat dari sumber terpercaya.

(Arief Setyadi )

      
