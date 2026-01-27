Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Mati Langkah Mengatasi Iran

Opini , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:07 WIB
Trump Mati Langkah Mengatasi Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump diniliai kebingungan menentukan langkah dalam menghadapi Iran. (Foto: Instagram)
A
A
A

Penulis: M Sholeh Basyari, Dosen Pascasarjana INSURI Ponorogo dan Direktur Eksekutif Center for Strategic Islamic and International Studies (CSIIS) Jakarta

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak maju mundur, jadi atau tidak menyikat Iran. Gagalnya agen-agen Amerika dan Israel memobilisasi demonstran di Iran untuk menjatuhkan rezim Khamenei membuat Trump geram sekaligus gentar.

Kegagalan ini terangkai oleh jatuhnya pesawat siluman F-35 Amerika yang dioperasikan Israel, Starlink yang on-off, hingga pesimisme para penasihat militer senior presiden Amerika paling nyentrik ini.

Trump Geram tetapi Gentar

Trump tampak gentar. Meski begitu, ia juga terlihat geram menghadapi Iran. Sikap geram Trump terbaca setelah Presiden Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa armada besar angkatan laut AS sedang bergerak menuju kawasan Teluk, dengan Iran menjadi fokus utama pengawasan Washington.

Kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss, Trump mengatakan Amerika Serikat terus memantau perkembangan situasi di Iran. Ia menegaskan kehadiran militer tersebut bersifat antisipatif di tengah meningkatnya eskalasi dengan Teheran.

Meski demikian, di sisi lain, seperti dikutip Al Jazeera, (23/1/2026), Trump menyatakan masih berharap situasi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/18/3197472//ilustrasi-EXPx_large.jpg
Komandan Garda Revolusi: Iran Siap Tarik Pelatuk Hadapi Serangan Militer AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197167//ferry_kurnia_rizkiyansyah_pegiat_demokrasi_dan_kepemiluan-oMuA_large.jpg
Refleksi 2025 dan Jalan Panjang Indonesia Menuju Lompatan Peradaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196907//mensesneg-m1ne_large.jpg
Istana: Indonesia Akan Gabung Dewan Perdamaian Gaza yang Dibentuk Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/18/3196823//greenland-bW1U_large.jpg
Denmark Tolak Negosiasi Greenland dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/18/3196769//presiden_as_donald_trump-g47W_large.jpg
Trump Mundur Soal Greenland, Batalkan Ancaman Tarif Usai Kesepakatan NATO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/628/3196714//greenland-4cTJ_large.jpg
KUIS: Seberapa Tahu Kamu tentang Greenland, Memanas karena Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement