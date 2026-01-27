Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak, Ahok: Saya Tak Pernah Terima Laporan Penyewaan Terminal BBM Kemahalan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |15:33 WIB
Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak, Ahok: Saya Tak Pernah Terima Laporan Penyewaan Terminal BBM Kemahalan
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok dicecar jaksa mengenai laporan terkait penyewaan Terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) pada 2014. Ia menegaskan tidak pernah menerima laporan soal masalah penyewaan terminal tersebut.

"2014 saya belum masuk ke dalamnya," ujar Ahok.

Ia pun menjelaskan masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019–2024. Ia menambahkan bahwa dewan komisaris teknis tidak mengurusi masalah operasional, kecuali ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP.

"Kami tidak mungkin mengurusi operasional sewa sampai ke meja kami kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Selama saya menjabat, tidak pernah ada laporan adanya kemahalan sewa," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197845//basuki_tjahja_purnama_atau_ahok-QRfm_large.jpg
Ahok: Golf Tempat Negosiasi Paling Sehat dan Murah, Bukan Sekadar Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197841//basuki_tjahja_purnama_atau_ahok-tHvr_large.jpg
Ahok di Sidang Tata Kelola Minyak Mentah: Periksa Presiden Bila Perlu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176505//ahok-FqU6_large.jpg
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164315//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-hmuS_large.jpg
Pramono Akui Belajar dari Ahok Soal PBB hingga Normalisasi Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164263//ahok_usai_bertemu_dengan_gubernur_dki_jakarta_pramono-x68k_large.jpg
Bantah Tawaran Jadi Komisaris BUMD, Ahok: Lebih Enak Begini, Free Man
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149023//veronica_tan-DEi9_large.jpg
Veronica Tan Jabat Komisaris Citilink Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement