Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok di Sidang Tata Kelola Minyak Mentah: Periksa Presiden Bila Perlu!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |14:24 WIB
Ahok di Sidang Tata Kelola Minyak Mentah: Periksa Presiden Bila Perlu!
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Sidang Tata Kelola Minyak Mentah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang jaksa memeriksa presiden, terkait pencopotan dua direktur utama (dirut) anak perusahaan pertamina. 

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Kerry Adrianto Cs, pada Selasa (27/1/2026). 

Awalnya, jaksa membacakan BAP Ahok nomor 10 huruf a. Dalam poin tersebut, Ahok menggunakan istilah 'pencopotan' terkait pergantian dua dirut, yakni Joko Priyono dari PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Mas'ud Khamid dari PT. Pertamina Patra Niaga (PPN). 

"Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot ini. Nah, ini ada persoalan ga dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebut sebagai mantan yang sudah dicopot? Ada masalah ga?," tanya jaksa. 

Mendengar pertanyaan tersebut, Ahok menyatakan dua orang dimaksud merupakan dirut terhebat yang dipunyai Pertamina. 

"Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan. Termasuk soal editif ini, Pak Mas'ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan, kalau ada penyimpangan pengadaan," kata Ahok. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197799//ahok_tiba_di_tipikor-V8Am_large.jpg
Tiba di Tipikor, Ahok: Kita Sampaikan Apa Adanya Terkait Kasus Anak Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197782//ahok-T3Uq_large.jpg
Ahok Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197029//eks_wamen_esdm_arcandra_tahar-pYhM_large.jpg
Korupsi Minyak Mentah, Begini Penjelasan Eks Wamen ESDM soal Penyewaan Terminal BBM OTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196999//ahok-8CZD_large.jpg
Ahok Bakal Jadi Saksi di Sidang Korupsi Minyak Mentah Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196535//mantan_dirut_pt_pertamina_nicke_widyawati_bersaksi_di_sidang_anak_riza_chalid-CpY8_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Sebut PT PIS Sempat Untung Saat Dipimpin Yoki Firnandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196408//sidang_korupsi-autM_large.jpg
Ahok hingga Jonan Batal Jadi Saksi Sidang Anak Riza Chalid Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement