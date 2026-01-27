Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan RI–Inggris

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam pertemuan terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (27/1/2026).

1. Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya.

Hal ini sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo ke London beberapa waktu lalu. Di antaranya, bertemu dengan Russell Group, yang terdiri dari pimpinan 24 universitas terkemuka di Inggris.

Berdasarkan unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo tampak duduk di meja bundar mengenakan baju safari. Di sisi kanan Presiden hadir Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, sementara di sisi kirinya terlihat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

"Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya," tulis Sekretariat Kabinet.