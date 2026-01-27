Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan RI–Inggris

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |22:05 WIB
Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan RI–Inggris
Prabowo kumpulkan sejumlah menteri di Hambalang
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam pertemuan terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (27/1/2026). 

1. Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya. 

Hal ini sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo ke London beberapa waktu lalu. Di antaranya, bertemu dengan Russell Group, yang terdiri dari pimpinan 24 universitas terkemuka di Inggris.

Berdasarkan unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo tampak duduk di meja bundar mengenakan baju safari. Di sisi kanan Presiden hadir Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, sementara di sisi kirinya terlihat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. 

Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

"Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya," tulis Sekretariat Kabinet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197931//presiden_prabowo-0PRV_large.jpg
ProDEM Surati Prabowo, Minta Polri Tetap di Bawah Kepala Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197918//seskab_teddy_indra_wijaya-KJFe_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Wakil Panglima TNI, Ini yang Dibahas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197803//prabowo-U3Os_large.jpg
Jejak Diplomasi Prabowo Gelorakan Kedaulatan Palestina, dari Menhan hingga Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197685//menteri_pertahanan_sjafrie_sjamsoeddin-pVh7_large.jpg
Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Menhan Laporkan Situasi Nasional hingga Tugas TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197613//reshuffle-dm0v_large.jpg
Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197586//prabowo_subianto-seSw_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement