Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Menhan Laporkan Situasi Nasional hingga Tugas TNI

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap sejumlah hal yang dibahas saat dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu 25 Januari 2026.

Sjafrie mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia tidak datang sendiri. Ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra untuk melaporkan kondisi nasional selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Beliau meminta laporan situasi pada saat beliau meninggalkan Tanah Air,” ujar Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam laporannya, Sjafrie menyampaikan bahwa situasi nasional selama Presiden berada di luar negeri terpantau aman, stabil, dan terkendali.

“Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi, tidak ada gangguan terhadap stabilitas nasional selama beliau meninggalkan Tanah Air,” jelasnya.