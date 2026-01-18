Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Ada Noe Letto dan Anak Hotman Paris

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |11:30 WIB
Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Ada Noe Letto dan Anak Hotman Paris
Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin resmi melantik 12 pakar dari berbagai disiplin ilmu sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sejumlah nama publik turut masuk dalam jajaran tersebut, di antaranya musisi Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto serta advokat Frank Alexander Hutapea, putra pengacara Hotman Paris Hutapea.

Berdasarkan unggahan akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan RI @kemhanri, pelantikan digelar di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Penunjukan para tenaga ahli ini tertuang dalam Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan bahwa Noe Letto menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional.

“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 Tenaga Ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Setelah dilantik, yang bersangkutan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN,” ujar Brigjen Rico kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Meski dikenal publik sebagai vokalis band Letto, Noe dipilih karena dinilai memiliki kompetensi pemikiran strategis lintas disiplin. Brigjen Rico menjelaskan, kontribusi Noe akan difokuskan pada perspektif sosial, kebudayaan, serta komunikasi strategis.

“Bidang keahlian yang bersangkutan difokuskan pada kontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, termasuk perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/18/3194222//juru_bicara_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-jrXs_large.jpg
Menlu dan Menhan Bakal Gelar Pertemuan 2+2 dengan Turki, Bahas Pertahanan hingga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193441//tni-z25W_large.jpg
Gempur 3 Markas KKB, 115 Pasukan Siluman Denjaka hingga Kopassus Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188438//tni-fvRV_large.jpg
Tiga Helikopter TNI Keliling Aceh, Sumut dan Sumbar Cek Kesehatan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186499//jokowi-NLE7_large.jpg
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185690//menhan_sjafrie_sjamsoeddin-3RlZ_large.jpg
Menhan : 150 Batalion Teritorial Bakal Dibentuk Tiap Tahun demi Jaga Keutuhan Wilayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement