HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu dan Menhan Bakal Gelar Pertemuan 2+2 dengan Turki, Bahas Pertahanan hingga Palestina

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |12:55 WIB
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang. (Foto: Danandaya/IMG)
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan bertolak ke Ankara, Turki, pada Kamis (8/1/2026) malam. Keduanya akan melangsungkan pertemuan 2+2 dengan Menlu Turki dan Menhan Turki pada Jumat (9/1/2026).

“Ini merupakan pertemuan pertama Indonesia–Turki 2+2 dan tindak lanjut dari pertemuan High-Level Strategic Cooperation Council (HLSC) antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan yang dilaksanakan di Bogor pada Februari tahun lalu,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi pers, Kamis.

Pertemuan tersebut akan membahas seputar ekonomi, kerja sama bidang pertahanan termasuk industrinya, serta berbagai isu regional dan global. Keamanan di Palestina juga akan masuk dalam agenda pembahasan.

“Pokok-pokok pembahasan pertemuan 2+2 nantinya merupakan kerja sama strategis bilateral di bidang keamanan, perdagangan, pembangunan ekonomi, dan energi,” ujarnya.

“Yang pasti akan ada pembahasan mengenai perkembangan kerja sama multilateral antara kedua negara, termasuk G20, ASEAN, BRICS, serta situasi Palestina, Gaza, dan ISF,” sambungnya.

 

