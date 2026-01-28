Presiden Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

1. Lantik DEN

Dewan Energi Nasional tersebut terdiri atas Ketua Harian yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sementara itu, terdapat 7 anggota dari unsur pemerintah dan 8 dari pemangku kepentingan.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134P Tahun 2026 tentang Pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan dan Keppres Nomor 6P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Pemerintah.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Keppres. Lalu, Kepala Negara memimpin sumpah jabatan yang diikuti anggota.

"Demi Allah saya bersumpah; demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo mendikte sumpah jabatan.