HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Umumkan Rusdi Masse 'Jokowinya Sulsel' Gabung ke PSI

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:50 WIB
Kaesang Umumkan Rusdi Masse 'Jokowinya Sulsel' Gabung ke PSI
Kaesang Umumkan Rusdi Masse 'Jokowinya Sulsel' Gabung ke PSI




JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan bergabungnya Rusdi Masse ke partainya. Sebelumnya, Rusdi merupakan mantan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni menyebut gabungnya Rusdi sebagai langkah strategis yang akan memperkuat posisi partai. Pasalnya, ia menyebut Rusdi sebagai figur pekerja keras yang memiliki karakter kepemimpinan kuat dan merakyat.

“Bang Rusdi adalah tokoh yang luar biasa, kita lihat beliau ini saya kira Jokowinya Sulawesi Selatan, tipikalnya tidak banyak bicara tapi banyak bekerja,” kata Raja Juli usai pembukaan Rakernas PSI, di Makassar, dikutip Jumat (30/1/2026).

Raja Juli menilai gaya kepemimpinan Rusdi Masse yang fokus pada kerja nyata sejalan dengan semangat PSI. Terkait posisi Rusdi Masse di internal partai, Raja Antoni menegaskan PSI akan memberikan tempat yang strategis dan terhormat.

“Oleh karena itu Pak RSM akan ditempatkan pada struktur yang paling baik, terhormat di DPP PSI,” ujarnya.

Raja Juli juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior. Menurutnya, pengalaman politik para tokoh senior sangat dibutuhkan dalam membangun kekuatan legislatif.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Rudi Masse PSI Kaesang Pangarep






