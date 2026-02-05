Polisi Pastikan Cacahan Uang di TPS Bekasi Asli Cetakan BI

BEKASI — Polisi menyebutkan cacahan kertas diduga uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 yang ditemukan di tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merupakan uang asli.

“Iya (uang asli),” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, Kamis (5/2/2026).

Sumarni menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait temuan itu. Pihak BI, lanjut Sumarni, memastikan cacahan tersebut merupakan uang lama.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan pihak BI, benar itu cacahan uang asli, uang lama, dari BI,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan cacahan kertas diduga uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Cacahan uang tersebut berserakan di sebuah TPS ilegal di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu. Penemuan ini bermula dari video viral di media sosial berdurasi 18 detik yang menunjukkan tumpukan kertas berwarna merah dan biru di lokasi pemilahan sampah.