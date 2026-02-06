Prabowo Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI dan Doa untuk Bangsa di Istiqlal Besok

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara Pengukuhan dan Taaruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026) besok.

Selain prosesi pengukuhan, acara ini akan dirangkaikan dengan doa bersama bertajuk "Munajat untuk Keselamatan Bangsa". Kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan MUI terhadap rentetan musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia baru-baru ini.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis pun mengonfirmasi kehadiran Prabowo, yang diharapkan menjadi simbol kebersamaan antara ulama dan umara (pemerintah) dalam mendoakan keselamatan negara.

"Iya, besok itu pengukuhan pengurus MUI di Istiqlal. Tapi acaranya berupa berdoa atau bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa karena kita ikut prihatin dengan musibah yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatra, dan di Sumbar itu," ujar Cholil Nafis, Jumat (6/2/2026).

Terkait kehadiran kepala negara, Cholil Nafis memperkirakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan tiba di lokasi pada pagi hari. "Insya Allah Presiden datang, mungkin jam 09.30 atau jam 10.00 Presiden hadir," tambahnya.