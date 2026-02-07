Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Persatuan Ulama–Umara Kunci Perdamaian dan Kebangkitan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |17:35 WIB
Prabowo Tegaskan Persatuan Ulama–Umara Kunci Perdamaian dan Kebangkitan Indonesia
Presiden Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa persatuan antara ulama dan umara merupakan fondasi utama dalam menciptakan perdamaian, kemakmuran, serta kebangkitan bangsa Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Prabowo mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat hadir di Masjid Istiqlal. Ia menyebut masjid terbesar di Asia Tenggara itu bukan sekadar simbol kebesaran umat Islam Indonesia, tetapi juga lambang persatuan bangsa dan semangat kedaulatan nasional.

“Masjid Istiqlal adalah lambang semangat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa yang mampu melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia,” ujar Prabowo.

 

Halaman:
1 2 3
      
