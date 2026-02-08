Kelakar Pramono: Saya Mau Aja Masuk Gorong-gorong, tapi Nanti pada Kaget

Kelakar Pramono: Saya Mau Aja Masuk Gorong-gorong, tapi Nanti Pada Kaget (Danandaya)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kelakarnya saat meninjau pelaksanaan kerja bakti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). Dalam kegiatan ini, Pramono meninjau bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK)

Kelakar itu disampaikan Pramono saat menggelar jumpa pers usai melakukan peninjauan. Di samping JK, Pramono mengaku khawatir akan mengagetkan publik bila ia masuk ke gorong-gorong.

"Sekali-sekali Gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong," canda Pramono.

Pramono mengungkap, ia memiliki kesamaan dengan JK, yang sama-sama dibesarkan dalam tradisi teknokrasi. Keduanya lebih condong bekerja memikirkan perumusan kebijakan dan sistem.

Karena itu, untuk masuk ke gorong-gorong yang merupakan pekerjaan teknis, hal tersebut tak akan dilakukan Pramono dan JK.

"Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK 'Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi'. Pasti Pak JK sama saya, enggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya'. Pak JK ketawa," kata Pramono usai peninjauan.

Adapun kerja bakti ini digelar secara serentak akan dilaksanakan rutin di seluruh wilayah Jakarta. Pramono mengatakan kegiatan ini melibatkan 171.134 orang.