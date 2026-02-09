Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Taklimat 3,5 Jam ke Pati TNI–Polri, Tekankan Persatuan dan Profesionalisme

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:16 WIB
Prabowo Beri Taklimat 3,5 Jam ke Pati TNI–Polri, Tekankan Persatuan dan Profesionalisme
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat tertutup selama kurang lebih 3,5 jam, kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan para pimpinan TNI-Polri meninggalkan Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.35 WIB.

Dalam taklimat tersebut, Prabowo meminta TNI dan Polri untuk terus melakukan pembenahan internal, merapatkan barisan, serta memperkuat persatuan demi kepentingan bangsa dan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Rapim TNI-Polri merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan pada awal tahun.

"Sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Polri, Bapak Presiden memberikan pengarahan agar TNI dan Polri menjadi institusi yang kuat, profesional, dan yang paling utama menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai oleh rakyat," ujar Prasetyo kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI Prabowo Subianto Polri Pati
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200607//viral-4Dul_large.jpg
Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir: Terima Kasih Pak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200600//bareskrim_polri-xqy1_large.jpg
Kasus Fraud DSI Rp2,4 Triliun, Bareskrim Dalami Aliran Dana Para Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200586//mendagri_tito_karnavian-4KV3_large.jpg
Mendagri Siapkan SE Hari Korvei Nasional, Selasa dan Jumat Jadi Waktu Bersih-Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200582//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-sPyd_large.jpg
Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200559//presiden_prabowo_subianto-r3Sy_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200524//pemerintah-5ZML_large.jpg
Al Azhar Kairo Puji Peran Prabowo Cetak Ulama Unggul dan Moderat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement