Prabowo Beri Taklimat 3,5 Jam ke Pati TNI–Polri, Tekankan Persatuan dan Profesionalisme

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat tertutup selama kurang lebih 3,5 jam, kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan para pimpinan TNI-Polri meninggalkan Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.35 WIB.

Dalam taklimat tersebut, Prabowo meminta TNI dan Polri untuk terus melakukan pembenahan internal, merapatkan barisan, serta memperkuat persatuan demi kepentingan bangsa dan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Rapim TNI-Polri merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan pada awal tahun.

"Sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Polri, Bapak Presiden memberikan pengarahan agar TNI dan Polri menjadi institusi yang kuat, profesional, dan yang paling utama menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai oleh rakyat," ujar Prasetyo kepada wartawan.