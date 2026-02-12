BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 12–25 Februari 2026, Cek Lokasinya!

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob yang akan melanda berbagai titik di Indonesia pada periode 12–25 Februari 2026.

Menurut keterangan BMKG, banjir rob ini diakibatkan adanya fenomena fase Bulan Baru pada 17 Februari 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

BMKG mengimbau masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan dan permukiman pesisir untuk waspada, karena rob diprediksi akan mengganggu aktivitas bongkar muat, transportasi, serta usaha tambak garam dan perikanan darat.