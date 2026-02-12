Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rel Bermasalah di Cilebut–Bogor, KRL Hanya Satu Jalur dan Sejumlah Perjalanan Dipangkas

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |13:58 WIB
Rel Bermasalah di Cilebut–Bogor, KRL Hanya Satu Jalur dan Sejumlah Perjalanan Dipangkas
Rel Bermasalah di Cilebut–Bogor (foto: Okezone)
BOGOR – Perjalanan KRL Commuter Line lintas Jakarta–Bogor mengalami gangguan operasional pada Kamis (12/2/2026). Kendala terjadi pada jalur rel di antara Stasiun Cilebut dan Bogor yang saat ini masih dalam proses penanganan petugas.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial KAI Commuter, @Commuterline.

"Terdapat gangguan operasional pada jalur rel di antara Stasiun Cilebut–Bogor dan saat ini dalam penanganan petugas," tulis KAI Commuter.

Akibat gangguan tersebut, perjalanan KRL di lokasi untuk sementara hanya dapat dilayani menggunakan satu jalur secara bergantian. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan perjalanan serta perubahan pola operasi sejumlah rangkaian.

Untuk mengurai kepadatan penumpang, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi terhadap dua perjalanan, yakni:

- KA 1260 (Jakarta Kota–Bogor) hanya beroperasi sampai Stasiun Cilebut, kemudian kembali sebagai KA 1325 (Cilebut–Jakarta Kota).

- KA 2166 (Jakarta Kota–Bogor) hanya beroperasi sampai Stasiun Cilebut, kemudian kembali sebagai KA 1329 (Cilebut–Jakarta Kota).

 

Telusuri berita news lainnya
