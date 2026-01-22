Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Commuter Rekayasa 19 Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Akibat Longsor

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:57 WIB
KAI Commuter Rekayasa 19 Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Akibat Longsor
KRL Commuter Line (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter telah merekayasa sebanyak 19 perjalanan sebagai bentuk mitigasi dampak kendala prasarana tiang Listrik Aliran Atas (LAA) di lintas antara Stasiun Maja – Stasiun Tigaraksa yang terdampak longsor pada Kamis (22/1/2026). 

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung serta memastikan pelayanan pengguna tetap berjalan.

KAI Commuter terus berkoordinasi dengan KAI untuk menyelesaikan kendala prasarana hingga saat ini sehingga perjalanan Commuter Line kembali normal. Langkah yang diambil untuk menekan keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung, dan tetap menjaga layanan kepada penggunanya.

KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi, yakni pengalihan relasi, di mana sejumlah rangkaian Commuter Line Rangkasbitung hanya melayani perjalanan hingga Stasiun Tigaraksa untuk kemudian kembali menuju Stasiun Tanah Abang.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
