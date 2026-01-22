11 Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Direkayasa Imbas Gangguan Listrik

JAKARTA - Sebanyak 11 perjalanan KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung mengalami rekayasa operasi akibat adanya gangguan pada tiang listrik aliran atas (LAA) pada Kamis (22/1/2026). Gangguan tersebut terjadi di titik antara Stasiun Maja dan Stasiun Tigaraksa.

1. Gangguan Listrik Aliran Atas

Pihak KAI Commuter melaporkan saat ini petugas teknis sedang berada di lokasi untuk melakukan proses penanganan dan normalisasi. Saat ini, perjalanan Commuter Line dari arah Stasiun Tigaraksa menuju Stasiun Maja sudah mulai bisa melintas.

“Saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Stasiun Tigaraksa menuju Stasiun Maja kembali bisa melintas dengan menggunakan satu jalur dan kecepatan terbatas di lokasi penanganan Tiang Listrik Aliran Atas (LAA) yang terkendala,” tulis KAI Commuter lewat akun media sosialnya.

KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanan yang terjadi. Bagi calon penumpang yang tidak dapat menunggu lama atau terburu-buru, disarankan menggunakan moda transportasi lain.

“Sebagai alternatif perjalanan, masyarakat yang tidak dapat menunggu dapat menggunakan moda transportasi lain yang tersedia dan menyesuaikan perjalanannya kembali. Mohon maaf atas keterlambatan perjalanannya,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

2. Perjalanan KRL Direkayasa

Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang dan menjaga kelancaran arus kereta, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi pada 11 jadwal perjalanan berikut:

1. KA 1645B (Rangkasbitung—Tanah Abang) dijalankan dari Stasiun Tigaraksa.

2. KA 1610A (Serpong—Rangkasbitung) perjalanan hanya sampai Stasiun Tigaraksa, kembali sebagai KA 1649B (Tigaraksa—Tanah Abang).

3. KA 1614A (Tanah Abang—Rangkasbitung) perjalanan hanya sampai Stasiun Tigaraksa, kembali sebagai KA 1653B (Tigaraksa—Tanah Abang).