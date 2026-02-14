Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Muhammadiyah : Waspadai Narasi yang Menyimpang dari Reformasi 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |13:12 WIB
Pemuda Muhammadiyah : Waspadai Narasi yang Menyimpang dari Reformasi 
Pemuda Muhammadiyah : Waspadai Narasi yang Menyimpang dari Reformasi  (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla meminta seluruh pihak mewaspadai munculnya narasi yang menyimpang dari semangat reformasi. 

"Mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru mempunyai potensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat reformasi," kata Dzulfikar yang juga Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) kepada awak media, Sabtu (14/2/2026). 

"Segala perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi," ucapnya. 

Dzulfikar menyatakan, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM mendukung penuh program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita untuk menuju Indonesia Maju.

Ia menekankan, pihaknya bakal mengawal amanat konstitusi dan reformasi. Salah satunya adalah menempatkan institusi Korps Bhayangkara berada langsung di bawah Presiden. 

