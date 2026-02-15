Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Brutal di Jaktim! Pelajar SMP Tewas Dibacok, 16 Remaja Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |16:44 WIB
Tawuran Brutal di Jaktim! Pelajar SMP Tewas Dibacok, 16 Remaja Ditangkap
Tawuran pelajar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali memakan korban jiwa. Seorang pelajar SMP tewas setelah dibacok dalam bentrokan yang terjadi di Jalan Mayjen Sutoyo, Makasar, Jakarta Timur, pada Sabtu 14 Februari 2026.

Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Polri Kramat Jati. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 09.15 WIB.

Wakasat Reskrim PPO-PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Sri Yatmini, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut peristiwa itu merupakan aksi kekerasan fisik terhadap anak yang berujung fatal.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur langsung bergerak cepat memburu para pelaku. Hasilnya, sebanyak 16 remaja yang terekam dalam video tawuran telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Anak-anak yang ada di dalam rekaman video itu semua sudah kami amankan. Ada kurang lebih 16 orang,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
