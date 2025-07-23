Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tawuran Antarkampung, 1 Orang Tewas Ditembak Senapan Angin Rakitan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |00:30 WIB
Tawuran Antarkampung, 1 Orang Tewas Ditembak Senapan Angin Rakitan
MEDAN - Bentrokan antarwarga kembali pecah di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pemuda berusia 24 tahun dilaporkan tewas, akibat terkena tembakan senapan angin rakitan dalam insiden tawuran yang terjadi pada Jumat, 18 Juli 2025 malam.

Tawuran melibatkan dua kelompok warga dari Lorong Melati dan Lorong Papan. Aksi saling serang berlangsung di kawasan Jalan TM Pahlawan, Belawan, menggunakan batu, senjata tajam, dan senapan angin rakitan.

Kapolsek Belawan, AKP Ponijo, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyebut korban tewas berinisial D (24), warga Lorong Melati.

“Korban ikut dalam tawuran dan terkena tembakan senapan angin rakitan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong,” ujar Ponijo, Selasa (22/7/2025).

Menurut Ponijo, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik aksi kekerasan tersebut. Dugaan sementara, tawuran dipicu oleh aksi balas dendam atas kematian seorang warga dari Lorong Papan yang meninggal sehari sebelumnya akibat luka dalam peristiwa serupa.

 

