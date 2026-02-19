Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot Pelita Air Tewas di Krayan, Jenazah Hendrick Lodewyck Diterbangkan ke Jakarta Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |20:05 WIB
Pilot Pelita Air Tewas di Krayan, Jenazah Hendrick Lodewyck Diterbangkan ke Jakarta Besok
Pilot Pelita Air Tewas di Krayan (foto: freepik)
JAKARTA – Hendrick Lodewyck, pilot pesawat charter milik Pelita Air registrasi PK-PAA, ditemukan tewas setelah pesawat yang dikemudikannya jatuh di Krayan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2). Jenazah Hendrick dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril, menjelaskan jenazah Hendrick telah ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat. Setelah dievakuasi ke RS Pratama Long Bawan, jenazah rencananya diterbangkan ke Balikpapan sebelum diberangkatkan ke Jakarta.

“Direncanakan besok pagi akan dilanjutkan proses evakuasi dari Long Bawan ke Balikpapan dan selanjutnya ke Jakarta untuk diserahkan kepada keluarga korban,” ujar Syahril, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, jenazah sempat direncanakan dievakuasi pada hari yang sama setelah ditemukan. Namun, proses tersebut tertunda akibat cuaca buruk berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Prediksi cuaca dari BMKG hingga pukul 17.00 WITA tidak memungkinkan penerbangan ke lokasi kejadian karena cuaca buruk,” ungkapnya.

 

