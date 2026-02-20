Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

 AKBP Didik Tersangka Narkoba dan Penyimpangan Seksual, Kapolri Instruksikan Tes Urine Seluruh Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:34 WIB
 AKBP Didik Tersangka Narkoba dan Penyimpangan Seksual, Kapolri Instruksikan Tes Urine Seluruh Polisi
Kapolri Instruksikan Tes Urine Seluruh Polisi
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel kepolisian se-Indonesia untuk melakukan tes urine. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh jajarannya.

Instruksi tersebut imbas dari munculnya kasus mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine. Pemeriksaan urine akan kita laksanakan di seluruh wilayah secara serentak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (20/2/2026).

Trunoyudo melanjutkan, Propam Polri bakal melaksanakan kegiatan tersebut untuk menujukkan keseriusan Korps Bhayangkara memberangus narkoba dari internal sendiri.

"Bahwasanya atas instruksi Kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela," ujar Trunoyudo.

Dalam hal ini, tes urine serentak itu akan melibatkan fungsi pengawas, baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.

Majelis Hakim Sidang KKEP Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap eks AKBP Didik Putra Kuncoro.

AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202650//akbp_didik-WnB6_large.jpg
AKBP Didik Tulis Surat saat Dipatsus Akui Koper Isi Narkoba Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202621//narkoba-ymbZ_large.jpg
Istri Eks Kapolres Bima AKBP Didik dan Polwan Dianita Positif Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202581//narkoba-b01J_large.jpg
AKBP Didik Juga Ditetapkan Tersangka Terima Uang dari Bandar Narkoba Rp2,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202575//akbp_didik-caRb_large.jpg
Eks Kapolres Bima AKBP Didik Ditahan di Rutan Bareskrim Usai Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202566//polri-QKF0_large.jpg
3 Bukti Pelanggaran AKBP Didik Putra Berujung Pemecatan, Salah Satunya Penyimpangan Seksual!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202554//viral-16Yd_large.jpg
AKBP Didik Putra Dipecat, Polri Periksa 18 Saksi Termasuk Polwan Cantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement