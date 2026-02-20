AKBP Didik Tersangka Narkoba dan Penyimpangan Seksual, Kapolri Instruksikan Tes Urine Seluruh Polisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel kepolisian se-Indonesia untuk melakukan tes urine. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh jajarannya.

Instruksi tersebut imbas dari munculnya kasus mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine. Pemeriksaan urine akan kita laksanakan di seluruh wilayah secara serentak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (20/2/2026).

Trunoyudo melanjutkan, Propam Polri bakal melaksanakan kegiatan tersebut untuk menujukkan keseriusan Korps Bhayangkara memberangus narkoba dari internal sendiri.

"Bahwasanya atas instruksi Kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela," ujar Trunoyudo.

Dalam hal ini, tes urine serentak itu akan melibatkan fungsi pengawas, baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.

Majelis Hakim Sidang KKEP Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap eks AKBP Didik Putra Kuncoro.

AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.