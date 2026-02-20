Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kereta Bandara yang Tabrak Truk di Tangerang Berhasil Dievakuasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |18:15 WIB
Kereta Bandara yang Tabrak Truk di Tangerang Berhasil Dievakuasi
Kereta Bandara yang Tabrak Truk di Tangerang Berhasil Dievakuasi
TANGERANG - Petugas gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta yang sempat tertemper truk trailer di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang.

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (20/2/2026), terlihat KA Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya sempat tertemper dan keluar dari jalur rel sudah berhasil dievakuasi.

Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta itu kemudian disatukan dengan rangkaian lainnya. Terlihat KA Bandara Soekarno-Hatta itu dievakuasi dengan cara di dorong dengan commuter lainnya.

Salah satu petugas bernama Rahmat mengatakan, rangkaian KA Bandara Soetta itu selanjutnya akan dibawa ke Depo atau fasilitas khusus untuk dilakukan perbaikan.

“Sudah, sudah (berhasil dievakuasi). Dibawa ke Depo buat dibenerin,” ucap Rahmat.

Meski begitu, hingga saat ini, lajur rel kereta api yang masih bisa digunakan hanya satu. Para petugas masih melakukan perbaikan untuk normalisasi perjalanan Commuter Line Tangerang.

(Fahmi Firdaus )

