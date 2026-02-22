Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WNA Protes Speaker Tadarus di Gili Trawangan, Kemenag Ingatkan Aturan Pengeras Suara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |20:35 WIB
WNA Protes Speaker Tadarus di Gili Trawangan, Kemenag Ingatkan Aturan Pengeras Suara
Pengeras suara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) buka suara merespons warga negara asing (WNA) yang memprotes kegiatan tadarus, pada hari pertama Ramadan di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kemenag menegaskan,bahwa penggunaan pengeras suara di masjid telah diatur dalam pedoman resmi.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar mengatakan,pedoman tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022. Ia menyebut pedoman itu dimaksudkan sebagai panduan agar pelaksanaan syiar Islam tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam.

“Penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada pedomannya dalam SE Menteri Agama untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama,” kata Al Asyhar, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kegiatan tadarus sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam. Ia juga mengimbau agar masjid dan musala mengikuti pedoman tersebut.

“Jadi, kalau tadarus sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam sesuai Surat Edaran tersebut,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198557//imigrasi_dki-bJzq_large.jpg
5 WN Nigeria Ditangkap Terkait Love Scamming, Wanita AS hingga India Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197734//kereta_cepat_whoosh-7gfK_large.jpg
Hampir 300 Ribu Warga Malaysia Gunakan Kereta Cepat Whoosh di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197206//kepala_bidang_pengawasan_dan_penindakan_kantor_wilayah_direktorat_jenderal_imigrasi_dki_jakarta_i_gusti_bagus_ibrahim-svIL_large.jpg
Diduga Langgar Izin Tinggal, Bos Perusahaan Asal Singapura Diperiksa Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196230//direktorat_jenderal_imigrasi_kementerian_imigrasi_dan_pemasyarakatan-L7ce_large.JPG
Love Scamming Lintas Negara, 27 WN RRT Beraksi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194835//wna_pamer_kelamin-dATy_large.jpg
Viral Pamer Kemaluan di Taman Literasi Blok M, WNA Ngaku Gerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194809//viral_aksi_wna_pamer_kelamin_di_taman_literasi_blok_m-6zk3_large.jpg
Viral Aksi WNA Pamer Kelamin di Taman Literasi Blok M
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement