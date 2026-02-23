Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Puluhan Pemukim Israel Serbu Al-Aqsa, Gelar Ritual Provokatif di Halaman Masjid

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:22 WIB
Puluhan Pemukim Israel Serbu Al-Aqsa, Gelar Ritual Provokatif di Halaman Masjid
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

YERUSALEM – Puluhan pemukim ilegal Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari kelima bulan puasa Ramadhan, Minggu (22/2/2026), menurut laporan media Palestina.

Para pemukim ilegal memasuki kompleks dan melakukan ritual Talmud yang provokatif di halaman masjid di bawah perlindungan polisi Israel, demikian dilaporkan kantor berita resmi Wafa.

Kantor berita tersebut menyebutkan bahwa penyerbuan pemukim merupakan bagian dari serangkaian tindakan Israel yang berulang kali dilakukan “untuk melakukan perubahan demografis di masjid dan Yerusalem Timur,” menurut laporan Wafa.

Warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki sering menjadi sasaran pelecehan selama penyerbuan pemukim, termasuk serangan fisik terhadap jamaah dan pembatasan akses ke masjid.

Ramadhan di Palestina dimulai pada Rabu (18/2/2026), seperti di beberapa negara Arab lainnya.

 

