Kuba Selidiki Baku Tembak dengan Kapal AS, Sebut Korban Tewas Teroris Penyusup

HAVANA – Kementerian Dalam Negeri Kuba merilis temuan baru dari penyelidikannya terhadap baku tembak mematikan antara penjaga perbatasan Kuba dan sebuah kapal cepat berbendera Amerika Serikat (AS) di dekat pantai utara provinsi Villa Clara. Havana menyebut kapal tersebut membawa sepuluh pria bersenjata yang diduga bermaksud melakukan “penyusupan teroris.”

Menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri Kuba, bentrokan terjadi pada Rabu (25/2/2026) ketika penjaga perbatasan mendekati sebuah kapal terdaftar di Florida, FL7726SH, yang beroperasi sekitar satu mil laut di lepas pantai utara Villa Clara untuk pemeriksaan identitas. Orang-orang di atas kapal diduga melepaskan tembakan terlebih dahulu, melukai komandan kapal patroli Kuba, sebelum penjaga membalas tembakan dan menewaskan empat orang serta melukai enam lainnya.

Pejabat Kuba mengatakan senjata dan perlengkapan taktis ditemukan di atas kapal, termasuk senapan serbu, senjata api, alat peledak buatan tangan seperti bom molotov, rompi antipeluru, teropong bidik, dan seragam kamuflase — peralatan yang menurut kementerian sesuai dengan upaya “penyusupan dengan tujuan teroris.”

Di antara korban tewas, pihak berwenang Kuba sejauh ini telah mengidentifikasi Michel Ortega Casanova, sementara tiga korban lainnya masih dalam proses identifikasi.