USS Gerald R. Ford Krisis Limbah, Kapal Induk Rp200 Triliun AS Tersandung Masalah Toilet

WASHINGTON – USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar dan tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dilaporkan masih dilanda masalah kronis pada sistem pembuangan limbahnya. Gangguan tersebut terus terjadi hampir satu dekade setelah kapal ini diresmikan pada 2017 dengan nilai fantastis mencapai 13 miliar dolar AS.

Berdasarkan lansiran dari gulfnews, Kamis (26/2/2026). Bahwa kapal induk andalan tersebut menghadapi persoalan berulang pada sistem sanitasi berbasis vakum yang diadaptasi dari teknologi kapal pesiar. Sistem ini awalnya dirancang untuk menghemat penggunaan air. Namun dalam praktiknya, pipa sempit yang digunakan disebut tidak mampu menampung beban lebih dari 4.600 awak kapal.

Laporan menyebutkan penyumbatan dan kegagalan sistem vakum terjadi berulang kali. Pada 2022, proses pembilasan asam khusus untuk mengatasi penyumbatan dilaporkan menelan biaya hingga 400 ribu dolar AS setiap kali perawatan.

Media AS juga mengungkap, selama penugasan tahun 2025, kapal tersebut rata-rata mengalami satu panggilan perawatan sistem limbah per hari. Bahkan, dalam periode empat hari, tercatat 205 kerusakan yang memaksa tim teknis bekerja hingga 19 jam per shift untuk menangani kebocoran dan luapan.