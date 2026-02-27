Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Pastikan Guru Tak Diabaikan, Sebut Insentif Naik dan Tunjangan Ditambah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |18:34 WIB
Seskab Teddy Pastikan Guru Tak Diabaikan, Sebut Insentif Naik dan Tunjangan Ditambah
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya (foto: Okezone)
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menanggapi narasi yang menyebut guru-guru di Indonesia tidak diperhatikan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan, termasuk insentif bagi guru honorer di daerah.

“Ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada tiga. Pertama, mengenai guru honorer. Secara kewenangan, guru honorer itu berada di bawah pemerintah daerah,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, melainkan tambahan. Dari 2005 sampai 2025 ada insentif, dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” sambungnya.

Selain itu, Teddy menyebut terdapat kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN.

“Kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Dari Rp1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan.

“Dulu pemberian tunjangan melalui transfer ke daerah. Tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan langsung diberikan kepada gurunya. Dan itu sudah berjalan,” kata Teddy.

 

Topik Artikel :
Seskab Teddy Gaji Guru Guru
