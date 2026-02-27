Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Resmi Buka Kick Off Jakarta Ramadan Festival, Usung Tema 'Mudik ke Jakarta'

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |19:19 WIB
Pramono Resmi Buka Kick Off Jakarta Ramadan Festival, Usung Tema 'Mudik ke Jakarta'
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi membuka Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Kegiatan yang mengusung tema 'Mudik ke Jakarta' ini akan berlangsung hingga 31 Maret 2026.

"Acara ini nantinya mencakup berbagai kegiatan, di antaranya Jakarta Light Festival dan Jakarta Festive Wonder. Yang paling utama adalah temanya, 'Mudik ke Jakarta'," ujar Pramono di Bundaran HI.

Tema tersebut dipilih untuk mengajak masyarakat tetap merayakan Idulfitri di Ibu Kota. Demi membuat warga nyaman berada di Jakarta, Pramono akan memberikan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

"Kami akan memberikan kemudahan insentif pajak bagi pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan sebagainya agar mereka dapat memberikan diskon yang signifikan. Bahkan, pada puncaknya saya yakin diskonnya bisa mencapai 70 persen," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
