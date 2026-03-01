Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Innalillahi, Ketua KPAI sekaligus Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Wafat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |12:42 WIB
Innalillahi, Ketua KPAI sekaligus Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Wafat
Margaret Aliyatul Maimunah (foto: dok ist)
A
A
A

 JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, meninggal dunia pada Minggu (1/3/2026). Selain memimpin KPAI, almarhumah juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama.

“Keluarga Besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia berduka cita atas berpulangnya Ibu Margaret Aliyatul Maimunah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tulis keterangan KPAI.

Sebelumnya, kabar duka tersebut beredar melalui pesan berantai di aplikasi perpesanan yang telah dikonfirmasi kebenarannya. Almarhumah meninggalkan seorang anak dan suami.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'uun. Telah wafat Ning Margaret Aliyatul Maimunah (Ketua PP Fatayat NU, Ketua KPAI, dzurriyah KH Bisri Syansuri) di RS Fatmawati 1 Maret 2026 pk. 08.25 pagi ini,” demikian bunyi pesan tersebut.

Pesan itu juga mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhumah dengan membaca surat Al-Fatihah. “Mohon doa bagi almarhumah. Al-fatihah,” tulis pesan tersebut.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203315//bocah_tewas_diduga_dianiaya_ibu_tiri_di_sukabumi-ZrMB_large.jpg
Bocah Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Keluarga Minta Pendampingan KPAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202950//kpai-yqgm_large.jpg
Siswa Diduga Dianiaya Brimob, KPAI Minta Penyebab Kematian Diungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200320//bahaya_child_grooming-pYUc_large.jpg
KPAI Bongkar Bahaya Child Grooming, Kasus Guru di Sukabumi Disebut Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/298/3183148//kpai-2eRJ_large.jpg
Program MBG Terbukti Bermanfaat, tapi Menunya Belum Sesuai Selera Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178982//polri_ungkap_38_ribu_kasus_narkoba_sepanjang_2025-yzBV_large.jpg
Polri Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, KPAI: Anak-Anak Rawan Terpapar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement