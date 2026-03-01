AS–Israel Serang Iran, JK Prediksi Harga Minyak Dunia Melonjak

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyatakan, serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran akan berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya kenaikan harga minyak dunia.

“Ya, pertama tentu harga minyak naik, pasti. Itu yang pertama,” kata JK saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

JK menjelaskan, kenaikan tersebut tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Ia berharap gejolak ini tidak berlangsung lama, mengingat cadangan minyak nasional terbatas.

"Rata-rata persediaan kita sekitar tiga minggu. Setelah itu mungkin ada cadangan di Singapura, tetapi suplai dari Saudi, Iran, dan Kuwait sekarang pasti terputus. Nah, itu efeknya antara lain," ujarnya.