Kedubes Iran Apresiasi Prabowo Siap Mediasi Konflik AS–Iran

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Indonesia, yang bersedia memfasilitasi mediasi konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Diketahui, ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” tulis siaran pers Kedubes Iran, Minggu (1/3/2026).

Kedubes Iran juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan mengutuk serangan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran.

“Menegaskan pentingnya pengambilan sikap tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” sambung pernyataan tersebut.

Dalam siaran itu disebutkan, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi sipil, termasuk sekolah, pada Sabtu (28/2) pagi. Serangan tersebut dinilai melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.