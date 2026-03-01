Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kedubes Iran Apresiasi Prabowo Siap Mediasi Konflik AS–Iran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |16:02 WIB
Kedubes Iran Apresiasi Prabowo Siap Mediasi Konflik AS–Iran
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Indonesia, yang bersedia memfasilitasi mediasi konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Diketahui, ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” tulis siaran pers Kedubes Iran, Minggu (1/3/2026).

Kedubes Iran juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan mengutuk serangan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran.

“Menegaskan pentingnya pengambilan sikap tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” sambung pernyataan tersebut.

Dalam siaran itu disebutkan, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi sipil, termasuk sekolah, pada Sabtu (28/2) pagi. Serangan tersebut dinilai melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204381//jusuf_kalla-wEK6_large.jpg
AS–Israel Serang Iran, JK Prediksi Harga Minyak Dunia Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204377//ustadz_bachtiar_nasir-clej_large.jpg
Posisi Indonesia di Tengah Bara Perang: Menjadi Jembatan di Tengah Badai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204371//sekolah_di_iran_hancur_akibat_bom_israel-0fB6_large.jpg
Serangan Israel Hantam Dua Sekolah di Iran, Lebih dari 100 Orang Dilaporkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204368//minyak-z13x_large.jpg
Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/25/3204361//penerbangan-FBLb_large.jpg
Maskapai Saudia Airlines Batalkan Semua Penerbangan, Imbas Ketegangan Israel-As dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204357//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-ZRYA_large.jpg
Iran Siapkan Dewan Kepemimpinan Sementara, Majelis Pakar Bahas Pengganti Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement