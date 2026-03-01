Bensin Diduga Tercampur Air di SPBU Juanda Bekasi, Sejumlah Motor Mogok Usai Isi BBM

JAKARTA – Sejumlah pengendara sepeda motor mengeluhkan kendaraannya mogok usai mengisi bahan bakar di SPBU Juanda, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. BBM yang dibeli diduga telah tercampur air sehingga menyebabkan mesin kendaraan bermasalah.

Kejadian ini pertama kali ramai diperbincangkan setelah akun Threads @pujiestia_membagikan pengalamannya. Ia mengaku tidak langsung curiga saat motornya mogok sesaat setelah keluar dari SPBU. Namun, kecurigaan muncul ketika banyak pengendara lain mengalami hal serupa di sekitar lokasi.

"Beli bensin isi air di Pertamina Bulak Kapal Bekasi. Keluar dari pom, motor mogok. Kirain rusak, gataunya kok banyak motor mogok di sekitar pom. Langsung balik ke pom bensin bergerombol. Infonya kejadian kayak gini nggak cuma sekali,” tulisnya.

Ia pun mengaku trauma untuk kembali membeli bahan bakar di SPBU tersebut. “Apes banget, sekalinya isi bensin di Pertamina malah gini. Fix trauma banget, kemana lagi harus beli bensin,” lanjutnya.

Menanggapi kejadian itu, Pengawas SPBU Juanda, Ragil Pambudi, membenarkan adanya insiden BBM tercampur air.

“Baik, intinya itu benar adanya ya. Jadi, kami mohon maaf kepada konsumen sekalian, memang ada kendala, ada terjadi campur air,” ujarnya.