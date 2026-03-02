Advertisement
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Disholatkan di Masjid Sunda Kelapa Ba'da Dzuhur

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |10:07 WIB
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Disholatkan di Masjid Sunda Kelapa Ba'da Dzuhur
Try Sutrisno akan disholatkan di Masjid Sunda Kelapa (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, akan disholatkan di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Prosesi sholat jenazah dilaksanakan usai sholat Dzuhur.

“Mohon agar orangtua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah, setelah tadi dimandikan dan dikafani, beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta No. 6 untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba’da Dzuhur, baru berangkat dari masjid,” ungkap salah satu putra Try Sutrisno di RSPAD, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Sebelumnya, Try Sutrisno mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Jenazah kemudian dimandikan dan disemayamkan sebelum diberangkatkan ke masjid untuk disholatkan.

Perwakilan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas segala kesalahan almarhum semasa hidup. “Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT,” demikian pernyataan keluarga.

Usai disholatkan, jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Try Sutrisno dikenal sebagai tokoh militer senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998 mendampingi Presiden Soeharto.

(Arief Setyadi )

