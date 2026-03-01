Jenazah Ketua KPAI Sekaligus Ketum Fatayat NU Disholatkan di Kantor PBNU

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margaret Aliyatul Maimunah, meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026) pagi.

Sebelum diberangkatkan ke Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan, jenazah almarhumah sempat dibawa ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, untuk disholatkan.

Ratusan pelayat memadati area kantor PBNU pada siang hari. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak anak serta pemberdayaan perempuan di lingkungan NU.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memimpin sholat jenazah yang didahului dengan shalat Zuhur. Dalam sambutannya, Gus Yahya menyampaikan, kepergian almarhumah merupakan kehilangan besar bagi Fatayat NU dan seluruh keluarga besar NU.

Menurutnya, almarhumah adalah kader terbaik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk organisasi dan masyarakat. Ia juga menyebut almarhumah termasuk dalam doa dan perjuangan para pendiri NU.