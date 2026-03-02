Advertisement
Gerombolan Pemotor Nekat Lawan Arah di Cakung Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |18:05 WIB
Gerombolan Pemotor Nekat Lawan Arah di Cakung Jaktim
Gerombolan motor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan para gerombolan pengendara motor melawan arah wilayah Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya, kendaraan dari arah berlawanan mengalah dari gerombolan motor yang melawan arah.

Dari video yang dilihat, peristiwa itu terjadi pada Senin (2/3/2026) pagi hari tadi. Terlihat pengendara motor berjalan dengan santai meski melawan arah dan tak ada yang menghalangi.

Terpisah, KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Eko Aprihanto mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya penguraian kepadatan pagi tadi. Salah satunya dengan mendorong pengendara yang melawan arah.

“Cuma masyarakat ini rame-rame gitu, itu nggak lana sebetulnya. Jadi masuk lagi ke jalurnya. Kita urus ada dua perempatan, pertama yang dari dalam, kedua dari arah KBN itu di situ kita atur,” kata Eko saat dihubungi wartawan, Senin (2/3/2026).

 

