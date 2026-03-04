Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Tekankan Keselamatan Pemudik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |18:58 WIB
Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Tekankan Keselamatan Pemudik
Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Tekankan Keselamatan Pemudik
JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran selama pelaksaan Operasi Ketupat 2026. Adapun tagline tahun ini adalah 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.

“Kami juga memaparkan kesiapan Operasi Ketupat di jalan tol, jalan arteri, tempat penyeberangan, tempat ibadah, hingga lokasi wisata,” kata Agus kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Pihaknya melakukan sosialisasi keselamatan berkendara lewat lagu mudik tertib ojo kesusu. Tujuannya, agar masyarakat diimbau untuk tidak tergesa- gesa dalam berkendara dan tetap tertib berlalu lintas, keamanan perjalanan tidak hanya saat berangkat, tetapi juga saat kembali.

“Berangkat aman, kembali aman. Itu supaya masyarakat riang gembira menikmati perjalanan, khususnya mudik. Dan berkaitan dengan kriminalitas pun menjadi perhatian kita bersama,” ujar Agus.

Menurutnya, keberhasilan Operasi Ketupat 2026 sangat bergantung pada sinergi antar stakeholder terkait. Melalui kolaborasi tersebut, pelaksanaan operasi diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Sekadar diketahui, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.

 

