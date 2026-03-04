Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Undang Ulama Berbuka Puasa Bersama di Istana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |19:02 WIB
Prabowo Akan Undang Ulama Berbuka Puasa Bersama di Istana
Prabowo Akan Undang Ulama Berbuka Puasa Bersama di Istana
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang para ulama untuk berbuka puasa bersama pada Kamis, 5 Maret 2026. Ulama yang diundang dari berbagai organisasi islam.

Demikian disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“Jadi begini, ya itu juga kan biasa bapak presiden mengundang tokoh-tokoh agama ulama untuk buka puasa besok,” kata Nasaruddin Umar kepada wartawan.

Nasaruddin menyampaikan, ada sejumlah tokoh yang diundang dalam agenda tersebut. Termasuk tokoh dari kalangan ormas-ormas Islam hingga pimpinan pondok pesantren.

“Alhamdulillah seperti biasa seperti yang diundang itu tokoh-tokoh agama, ya ormas-ormas islam, pimpinan-pimpinan pondok sesuai kapasitas yang ditampung oleh ruangan yang ada,” pungkasnya.

 

